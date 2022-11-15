سيف عيسى يتوج ببرونزية بطولة العالم للتايكوندو للكبار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 10:32 صباحاً - توج سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم للكبار، والتى أقيمت فى المكسيك، فى وزن تحت 80 كجم.

وتأتى برونزية عيسى بعد غياب لمنتخب التايكوندو عن التتويج بميداليات بطولة العالم منذ 9 سنوات على مستوى الكبار.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: مصطفى فرج وزن تحت 58 ك، أحمد وائل وزن تحت 63 ك، إياد بركات وزن تحت 68 ك، رامي عيسى وزن تحت 74 ك، سيف عيسي وزن تحت 80 ك، احمد راوى وزن تحت 87 ك، شهد سامى وزن تحت 49 ك، أشرقت نبيل وزن تحت 57 ك، آية شحاته وزن تحت 67 ك، ميسون إيهاب وزن تحت 73 ك.