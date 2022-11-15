”القوى العاملة” تحذر الباحثين عن فرص عمل من التعامل مع الشركات الوهمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 10:31 صباحاً - تناشد وزارة القوى العاملة المواطنين الباحثين عن فرص عمل بالخارج بضرورة تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء الشركات، والصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعلن عن فرص عمل وهمية بالخارج، مستغلة حاجة وطموح الشباب في السفر، وتطلب منهم بياناتهم الشخصية، ومبالغ مالية مقابل السفر وتوفير فرص عمل.

وتهيب الوزارة بالمواطنين بعدم التعامل مع تلك المواقع، أو الصفحات، وأن يتم التواصل من خلال القنوات الرسمية لوزارة القوى العاملة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي

HTTP://WWW.MANPOWER.GOV.EG أو صفحة الوزارة على موقع فيسبوك HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PROFILE.PHP?ID=100064535599158، أو من خلال التواصل مباشرة مع الإدارة العامة للتشغيل الخارجي، أو الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بالخارج، بديوان عام الوزارة "3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر"، للاستفسار منها عن مصداقية تلك الفرص، أو صحة تراخيص هذه الشركات.