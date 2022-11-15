وزير الرياضة يتواصل مع ”سيف عيسي” لتهنئته بالميدالية البرونزية ببطولة العالم للتايكوندو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 10:31 صباحاً - حقق لاعب المنتخب الوطنى "سيف عيسى" الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للتايكوندو المقامة حالياً فى المكسيك فى منافسات وزن أقل من ٨٠ كجم، كأول ميدالية يتم تحقيقها فى بطولات العالم على المستويين العربى والإفريقي منذ عام ٢٠١٣م.

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على التواصل -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع البطل الأوليمبى "سيف عيسى"؛ لتقديم التهنئة له على أدائه، وظهوره المميز بالبطولة، وإحرازه الميدالية البرونزية فى إنجاز جديد يُضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية.

أعرب وزير الرياضة عن تمنياته بالتوفيق لجميع لاعبى ولاعبات المنتخب الوطنى المشاركين فى بطولة العالم للمكسيك، والتى تستمر حتى ٢١ نوفمبر الجارى، وتُحتسب نقاطها ضمن نقاط التأهل إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤م.

أكد الدكتور أشرف صبحى على مواصلة دعم ورعاية لاعبى ولاعبات المنتخبات الوطنية، ومساندتهم، وتهيئة الأجواء لهم فى ضوء السعى نحو خلق حالة كبيرة من التركيز؛استعداداً للبطولات المقبلة للفوز بألقابها المختلفة، والتأهل تباعاً إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤م، والمنافسة على تحقيق ميداليات أوليمبية بها.