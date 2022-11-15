محي الدين و واللواء خالد فودة يزوران جناح جامعة القاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 10:31 صباحاً - زار جناح جامعة القاهرة بالمنطقة الخضراء ضمن فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27، الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للقمة العالمية 27 COP والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، للتعرف على مساهمات جامعة القاهرة في الحد والتكيف مع التغيرات المناخية.

واستمع زوار جناح جامعة القاهرة، إلى شرح عن فكرة المشروع المشارك وأهميته والحلول التي يقدمها من خلال تقنيات لا تتسبب في أي أضرار بيئية أثناء مراحل الإنتاج والتشغيل مما يساهم في الحد من الانبعاثات الضارة.

جدير بالذكر أنه توافد عدد من كبار الزوار في مقدمتهم وزراء ومسؤولون ورؤساء الجامعات المصرية والوفود الأجنبية المشاركة في مؤتمر قمة المناخ COP27، على معرض جامعة القاهرة ضمن جناح الابتكار الأخضر والذي يقام في المنطقة الخضراء، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، ضمن مشاركة الجامعة في مؤتمر قمة المناخ Cop27 في إطار التوجه العالمي وفي ضوء رؤية مصر 2030 والتي تشمل الاهتمام بكافة محاور التنمية المستدامة وعلى رأسها مواجهة الآثار المناخية المترتبة على التغير المناخي.

ويشار إلى أن جامعة القاهرة نظمت في مارس 2022، أول ندوة على مستوى الجامعات المصرية للدكتور محمود محي الدين رائد المناخ المصرى حول دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في إنجاح قمة المناخ بشرم الشيخ، وذلك بدعوة من الدكتور محمد الخشت والذي أدار الندوة التي تناولت عدة نقاط أبرزها أهمية الربط بين البحث العلمي في مجالي البيئة والتنمية المستدامة من جانب، وبلورة السياسات العامة والتأثير على العمل الدولي فى مجال تغير المناخ من جانب آخر، وكذا أهمية دور الجامعات في نشر المعرفة وتعليم قضايا المناخ والمساهمة في عقد الفعاليات المختلفة في إطار المؤتمر.