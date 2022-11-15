وزير الصحة يوجه بتطوير آليات العمل بوحدات الرعاية الأولية بالمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 10:31 صباحاً - وزير الصحة يوجه باستحداث منظومة جديدة لخدمة المواطنين بالمستشفيات بمحافظات الجمهورية..

وزير الصحة يوجه بزيادة خدمات الصحة النفسية بالعيادات المسائية في المستشفيات

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، كافة رؤساء القطاعات بالوزارة بتطوير العمل بوحدات الرعاية الأولية بالمحافظات، وفقاً لخطط وأسس علمية ومنهجية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للوزير، أمس الإثنين، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ "فيديو كونفراس"، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأكد الوزير على أن تطوير العمل بوحدات الرعاية الأولية بالمحافظات يستهدف تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال زيادة ساعات العمل بها، وتوفير الكوادر البشرية ذات الكفاءة .

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع خلال الاجتماع مستجدات العمل بخطة التأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية القائم بمدينة شرم الشيخ، حيث اطلع على التقرير الخاص بغرفة الأزمات بالوزارة في الفترة من 1 وحتى 13 نوفمبر الجاري، مؤكداً انعقاد غرف الأزمات المركزية بالوزارة ومستشفى شرم الشيخ الدولي والغرف الفرعية بالمحافظات على مدار الـ 24 ساعة.

وأكد "عبدالغفار" على توافر كافة الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن توافر مخزون كافِ من أرصدة الدم على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن الوزير وجه الشكر لكافة قطاعات الوزارة المعنيين بتنفيذ خطة التأمين الطبي للمؤتمر بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، مشيداً باحترافية التنفيذ والتنسيق والتكاتف بين مختلف القطاعات.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه خلال الاجتماع باستحداث منظومة جديدة لخدمة المواطنين بالمستشفيات بمحافظات الجمهورية، بهدف التسهيل على المرضى في تلقي الخدمات الخاصة بهم، وذلك من خلال نشر فرق مدربة بكافة أقسام المستشفى تقدم المساعدة للمرضى، لافتاً إلى تنفيذ تلك المنظومة في محافظة الفيوم منذ بداية شهر أكتوبر 2022، وذلك وفقاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير وجه بزيادة عدد عيادات الصحة النفسية بالمستشفيات، فضلاً عن إدراج خدمات الصحة النفسية بالعيادات المسائية في المستشفيات، وذلك عقب اطلاعه على خطة الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان لعام 2023، لافتاً إلى حرص الوزارة على تقديم خدمات صحية نفسية ذات جودة للمواطنين، من خلال تنفيذ عدد من البرامج المتخصصة والمبادرات، والتي تستهدف الاكتشاف المبكر للاضطرابات النفسية والتدخل المبكر لعلاجها وفقاً للمعايير العالمية.