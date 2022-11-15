انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء .. شوف مصير منطقتك من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022، على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، موضحة أنه سوف يسود طقس غائم بسبب جود الكثير من السحب جراء المخفض الجوي القادم من البحر المتوسط الذي يضرب البلاد خلال هذه الأيام.وأشارت هيئة الأرصاد أنه هناك شبورة مائية على الطرق الرئيسية والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

خريطة سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022: