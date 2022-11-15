انت الان تتابع خبر لمدة 5 ساعات متواصلة .. قطع المياه عن هذه المناطق في كفر الشيخ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في كفر الشيخ عن قطع المياه اليوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022 عن مدينة ببيلا وبالتحديد حي عين شمس- حي السويس- حي الجمهوريةوأوضحت مياه شرب كفر الشيخ، أنه سوف بتم قطع المياه لفترة5 ساعات متواصلة بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا من نفس اليوم ، بسبب أعمال الصيانة الدورية لرفع الكفاءة.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.