انت الان تتابع خبر لأجل غير مسمي .. قطع الكهرباء عن أكثر من 4 مناطق بـ”القليوبية” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية ، بيان هام اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض مناطق مركز طوخ.

موعد قطع الكهرباء في محافظة القليوبية :

وأكدت شركة القليوبية أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لفترة غير محددة بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتي الانتهاء من الأعمال التي تقوم بها الشركة بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.