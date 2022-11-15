انت الان تتابع خبر ضابط شرطة منع هروب 24 سجين بحادث سيارة ترحيلات.. التفاصيل كاملة هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعد الانتهاء من عرض المتهمين على قاضي التحقيقات قطعت سيارة ترحيلات شرطة فيها 24 سجين في رحلتهم للعودة إلى مقرهم في الكيلو 10 ونصف لأداء فترة العقوبة الخاصة بهم، واختلال عجلة القيادة هي يد السائق هي السيناريو المتعارف عليه.

هروب مساجين من سجن طرة

هروب إخواني من مستشفى المنيل الجامعي

وحدث أعلى سلم المنصورية في محور 26 يوليو في نطاق مركز كرداسة، قام ضابط الشرطة برتبة ملازم أول والجهاز اللاسلكي الخاص بع وأبلغ مسؤولي السجن المركز بأن المأمورية تقترب ولكن حدث عطل في عجلات القيادة، وبحرص الضابط وفطنته مر على السجناء وتأكد على أن حالتهم خير فشلت محاولة تهريبهم، وهرب المسجلين الذين كانوا يريدون ارتكاب هذه الجريمة.تعتبر السجون المصرية من أبرز الأماكن التي يوجد عليها الرقابة الأمنية الشديدة والطوارئ المستمرة، وذلك بسبب هروب 3 مساجين من داخل أشد وأكثر مكان فيه حراسة، وهو سجن طره الذي يوجد فيه العديد من رموز النظام السابق والحالي والكثير من رجال الأعمال

وحدث في مستشفى المنيل الجامعي يوم الجمعة الماضية وهرب متهم منتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين بعدما غافل طاقم الأمن الذي كان مكلف بحراسته، وقال أحد أفراد الأمن أنه تم إيفاد مأمورية لتوقيع الكشف الطبي الكامل على المتهم أحمد الصعيدي، وهو الذي تم ضبطه سابقاً بسبب اتهامه بالانتماء للإخوان وغافل الحرس وفر هارباً ولم تنجح الشرطة في القبض عليه حتى الآن.