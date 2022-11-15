اليوم.. ورشة عمل ينظمها مكتب دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا بجامعة القاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - ينظم مكتب دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبده شريف عميد كلية العلوم والمدير التنفيذي لمكتب تايكو، ورشة عمل حول أحدث التقنيات الخاصة في الزراعة الخلوية والأنسجة الحيوية، والطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد، وتطبيقات فصل الخلايا المغناطيسي باستخدام تقنية MACS، وذلك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

وتأتي الورشة استمرارا لتفعيل دور المكتب في دعم المشاريع البحثية والتكنولوجية المتطورة، وتناقش الطبيعة البيولوجية داخل الكائنات الحية وتمثيل الأنسجة الحيوية المختلفة.

وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مكتب دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا بجامعة القاهرة "التايكو" تم تأسيسه للاستفادة الفعلية من مخرجات البحث العلمي لأجل التنمية المستدامة للمجتمع المصري، وربط باحثي الجامعة بالصناعة ومساعدتهم في الابتكار للمساهمة في حل مشكلات المجتمع وتنمية التكنولوجيا بطرق علمية بالتعاون مع الجهات المعنية، ويستهدف تحقيق عدة أهداف رئيسية، أهمها بحث ورصد الأفكار البحثية الجديدة ورعاية أصحابها وتوفير الدعم والبيئة اللازمة لهم، ودعم الباحثين في تسجيل براءات الاختراع والبحث عن فرص التمويل المحلي والدولي لهم، دعم التطبيقات التكنولوجية لخدمة مجالات مختلفة مثل الزراعة والصناعة، تسويق الابتكارات الجديدة ومخرجات الأبحاث التطبيقية، ودعم سياسة الملكية الفكرية للجامعة، والمشاركة في معارض الابتكار المحلية والدولية، وتقديم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل.