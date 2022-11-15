أمطار من خفيفة إلى متوسطة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - كما توقعت، الهيئة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وتمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحرى ومدن القناة. والفرصة مهيأة أيضا لسقوط أمطار خفيفة على "حلايب - شلاتين - مرسى علم". درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 24 16 العاصمة الإدارية 24 16 6 أكتوبر 24 15 بنها 23 16 دمنهور 24 16 كفر الشيخ 23 17 المنصورة 24 16 دمياط 23 19 بورسعيد 23 19 الإسماعيلية 24 16 السويس 25 17 الزقازيق 24 16 شبين الكوم 24 16 طنطا 23 17 شلاتين 28 22 الإسكندرية 22 17 العلمين الجديدة 22 17 وادى النطرون 24 16 مطروح 23 15 السلوم 21 12 سيوة 23 16 العريش 24 17 رفح 24 17 الطور 24 16 كاترين 18 09 رأس سدر 22 18 نخل 23 13 طابا 25 20 نويبع 27 20 حلايب 27 21 شرم الشيخ 28 21 الغردقة 27 19 مرسى علم 27 20 الفيوم 24 16 بنى سويف 24 14 المنيا 25 13 أسيوط 24 12 سوهاج 25 13 قنا 28 17 الأقصر 29 16 أسوان 28 19 الوادى الجديد 27 12 أبوسمبل 28 18 أبو رماد 27 20 رأس حدربة 26 21

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