القصير: مصر لديها العديد من المراكز العلمية الرائدة فى مجال البحوث الزراعية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير أن مصر لديها العديد من المراكز العلمية والبحثية الرائدة فى مجال البحوث الزراعية، وعلى استعداد كامل للتعاون مع النظام الجديد لإدارة المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية للعمل لتنفيذ وتطبيق مخرجات قمة المناخ (COP27) فيما يخص محور الغذاء والزراعة، والعمل على تحقيق أهداف مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام "FAST"، والتى تم اطلاقها خلال يوم التكيف والزراعة.





جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الزراعة مع وفد المجموعة الدولية للبحوث الزراعية، على هامش فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، الذى يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ حيث تم خلال اللقاء بحث كيفية الاستفادة من النظام الجديد لإدارة المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، والذى سيسهل للمجموعة ربط العلوم والبحوث العالمية بالشركاء الإقليميين والمحليين بطريقة فعالة ومبتكرة.



وقال القصير إنه تم إطلاق مبادرة "FAST" لتكون مظلة للعمل المناخى وحشد التمويل اللازمة لتنفيذ برامج التكيف وزيادة مرونة قطاع الزراعة والغذاء من خلال دعم الابتكارات والتكنولوجيا الزراعية والزراعة الذكية ورفع كفاءة الموارد الطبيعية الزراعية.

وأكد مدير المركز الدولى للبحوث الزراعية فى المناطق الجافة" إيكاردا" والمدير الإقليمى للنظام الجديد للمجموعة الاستشارية فى منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا الدكتور على أبو سبع أن المجموعة ستطلق تحالف البحوث الزراعية، والذى يضم كل المراكز البحثية فى مصر مع باقى المراكز التابعة للمجموعة الاستشارية والذى يعتبر نموذجا يمكن تعميمه على مناطق أخرى من العالم مع الوضع فى الاعتبار مخرجات قمة المناخ لتكون فى درجة أعلى من الأولوية.

وفى نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على أهمية عقد عدد من اللقاءات سواء كان حضوريا أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس بنهاية الشهر الجارى وبعد الانتهاء من فعاليات مؤتمر المناخ، وذلك لوضع خطة وآلية عمل تحالف المراكز البحثية.