- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة فى بيان لها أن تلك الشركات الوهمية التى تعلن عن فرص عمل وهمية بالخارج، تستغل حاجة وطموح الشباب فى السفر، وتطلب منهم بياناتهم الشخصية، ومبالغ مالية مقابل السفر، وتوفير فرص عمل لهم.
وتهيب "وزارة القوى العاملة" بالمواطنين بعدم التعامل مع تلك المواقع، أو الصفحات، وأن يتم التواصل من خلال القنوات الرسمية لوزارة القوى العاملة سواء على الموقع الإلكترونى عبر الرابط التالى http://www.manpower.gov.eg أو صفحة الوزارة على موقع فيس بوك https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158
أو من خلال التواصل مباشرة مع الإدارة العامة للتشغيل الخارجى، أو الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بالخارج، بديوان عام الوزارة "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر"،للاستفسار منها عن مصداقية تلك الفرص،أو صحة تراخيص هذه الشركات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة تناشد الباحثين عن فرص عمل بالخارج الابتعاد عن المواقع الوهمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.