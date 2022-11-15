القوى العاملة تناشد الباحثين عن فرص عمل بالخارج الابتعاد عن المواقع الوهمية

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة فى بيان لها أن تلك الشركات الوهمية التى تعلن عن فرص عمل وهمية بالخارج، تستغل حاجة وطموح الشباب فى السفر، وتطلب منهم بياناتهم الشخصية، ومبالغ مالية مقابل السفر، وتوفير فرص عمل لهم.



وتهيب "وزارة القوى العاملة" بالمواطنين بعدم التعامل مع تلك المواقع، أو الصفحات، وأن يتم التواصل من خلال القنوات الرسمية لوزارة القوى العاملة سواء على الموقع الإلكترونى عبر الرابط التالى http://www.manpower.gov.eg أو صفحة الوزارة على موقع فيس بوك https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158

أو من خلال التواصل مباشرة مع الإدارة العامة للتشغيل الخارجى، أو الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بالخارج، بديوان عام الوزارة "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر"،للاستفسار منها عن مصداقية تلك الفرص،أو صحة تراخيص هذه الشركات