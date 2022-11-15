حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 16-11-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 08:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 16-11-2022

مهنياً: تظهر للآخرين أنّ الاعتماد عليك كان في محله، ونتائج أعمالك تثمر قريباً نجاحاً وتقدماً على الصعد كافة.

حظك اليوم عاطفياً: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، الى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين.

صحياً: عليك بمتابعة أحد البرامج الرياضية، فأنت تحتاج إلى ذلك لتفصل نفسك عن الإرهاق الذهني.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 16-11-2022

مهنياً: قد لا تعجبك الانتقادات من المسؤولين عنك في العمل، لكن لا تتسرّع فبعض هذه الانتقادات منطقي جداً.

عاطفياً: عليك أن تبذل جهداً أكبر لتحسين علاقتك بالشريك، وذلك يساعد في توفير أجواء أفضل بينكما.

صحياً: طبيعتك بطيئة الحركة تجعلك تفضل الخروج والتنزه بدلاً من ممارسة الرياضة، لهذا من الممكن أن تذهب للتنزه مع أصدقائك وممارسة المشي أوالهرولة.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 16-11-2022

مهنياً: يناسبك هذا اليوم، والثقة بالنفس هي أبرز عناوين نجاحك في المرحلة المقبلة.

عاطفياً: تمر بيوم من الفراغ العاطفي، لكنّ ذلك لن يدوم طويلاً إذا ما تمّت معالجة الموضوع.

صحياً: متعتك تكمن في الحصول على حمام دافىء بعد يوم طويل من العمل الشاق، وعنادك يجعلك تصر على إعادة لياقتك البدنية.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 16-11-2022

مهنياً: جديدك علاقة ببعض المؤسسات أو الحكومات أو مواقع النفوذ، قد تكون هنالك تحديات.

عاطفياً: لا تتخذ قراراتك المهمة فردياً، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان.

صحياً: لا تهتم بالجانب الجسدي والحسي في الحياة ولا تهتم كثيرا بالرياضة ، لهذا عليك توخي الحذر من وزنك حتى لا تكون مجبراً على زيارة أندية الرياضة.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 16-11-2022

مهنياً: قد تعرف نجاحاً مميزاً في مجال عملك أو مع شخص غريب عنك، وتحقق مشروعاً مهماً كنت بانتظاره منذ مدة طويلة.

عاطفياً: لا تضغط على الشريك أكثر من اللزوم، فهذا قد يخلق عنده حالاً من التمرّد والتفكير في التخلي عنك.

صحياً: مارس كرة السلة، المهم ألا تتوقف عن ممارسة الرياضة حتى تشعر بالتجديد والإيجابية.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 16-11-2022

مهنياً: افتح قلبك وعينيك، كن ذكياً واطلب المساعدة قبل تأزّم الأمور، لا أعتقد أنّ الحظّ يخذلك، ومن المستحسن اللجوء إلى المرونة.

عاطفياً: حب جديد ومحاولات لتعزيز العلاقة، لكن هنالك مطبّات يجب تجاوزها للوصول إلى الغايات المنشودة.

صحياً: تناسبك هواية الرقص وإذا لم تنجح في ممارستها في أحد الأندية حاول ممارستها بمفردك فهي تحرك جسمك.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 16-11-2022

مهنياً: خصمك قويّ وقد ينوي السيطرة عليك أو على مكانك، استرح بعيداً عن المناوشات والنقاشات.

عاطفياً: خصص وقتاً كافياً للحبيب، وتكيّف مع وضع يفرض نفسه ولا تعترض، لا تقاوم أحداثاً طارئة وتجاوب مع الظروف.

صحياً: طبيعتك النارية تجعلك تكره الروتين، لذلك لا سبيل للتخلص من ذلك الإحساس سوى بممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 16-11-2022

مهنياً: تمتلئ قوة وديناميكية وطموحاً ولا تعرف معنى الراحة وتخوض مغامرات وتفتح أبواباً مغلقة وتحلم.

برج العقرب عاطفياً: لا تحاول أن تلزم الصمت وأن تخفي بعض الأفكار والمخططات عن الشريك، بل ابحث معه الدوافع الحقيقية.

صحياً: قد تواجه بعض المشاكل في الإمعاء، ما يستدعي منك زيارة الطبيب ليصف العلاج المناسب.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 16-11-2022

مهنياً: تحقيق الطموحات يحتاج إلى مزيد من الوقت، فكن صبوراً حتى تضمن تحقيق أهدافك نهائياً وعلى نحو حاسم.

عاطفياً: جاذبيتك تضعك في دائرة الضوء، وهذا يثير حفيظة الشريك ويشعل عنده نار الغيرة.

صحياً: قد تسعى للتخلص مما يشغل بالك ويبقيك في حالة قلق وأرق دائمين.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 16-11-2022

مهنياً: قد تجد نفسك أمام امتحان صعب، لكنّ ذلك قد يساعدك على اختبار قدراتك الحقيقية في مواجهة المصاعب.

عاطفياً: وقوفك إلى جانب الشريك يزيد إعجابه بك، ويعزّز الثقة الموجودة بينكما، ويزيدك حباً وإخلاصاً له.

صحياً: الارتباك الحاصل في بعض مشاريع أحد أفراد الأسرة يثير الاضطراب لديك.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 16-11-2022

مهنياً: تتخلص من عمليات التسويف والتأخير لكنك لن تفقد أعصابك وسيطرتك على الأمور، وتتسلم قيادة الدفة مجدداً.

عاطفياً: إذا حظيت بالدعم المطلوب من الشريك تحقق انطلاقة ثابتة وناجحة معه، وتكون المرحلة المقبلة مشرقة جداً.

صحياً: قد تلازم الفراش يومين أو ثلاثة بناء على نصيحة الطبيب للتخلص من الإرهاق.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 16-11-2022

مهنياً: تتسلّح بالشجاعة والقوة لكي تواجه كل المستجدات بلا خوف وتطلق جديداً وتحضّر نفسك للإعلان.

عاطفياً: يدخل مارس إلى برجك وينضم إلى فينوس فتقضي اوقاتاً طيّبة مع الشريك الذي يشرح لك طموحاته وأهدافه المستقبلية ويطلب منك الوقوف بجانبه.

صحياً: ساعد نفسك للتخلص من بعض الأعباء التي ترهق أعصابك وصحتك.