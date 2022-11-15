أخبار مصرية

حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 16-11-2022

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 08:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 16-11-2022

مهنياً: تظهر للآخرين أنّ الاعتماد عليك كان في محله، ونتائج أعمالك تثمر قريباً نجاحاً وتقدماً على الصعد كافة.

حظك اليوم عاطفياً: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، الى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين.

صحياً: عليك بمتابعة أحد البرامج الرياضية، فأنت تحتاج إلى ذلك لتفصل نفسك عن الإرهاق الذهني.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 16-11-2022

مهنياً: قد لا تعجبك الانتقادات من المسؤولين عنك في العمل، لكن لا تتسرّع فبعض هذه الانتقادات منطقي جداً.

عاطفياً: عليك أن تبذل جهداً أكبر لتحسين علاقتك بالشريك، وذلك يساعد في توفير أجواء أفضل بينكما.

صحياً: طبيعتك بطيئة الحركة تجعلك تفضل الخروج والتنزه بدلاً من ممارسة الرياضة، لهذا من الممكن أن تذهب للتنزه مع أصدقائك وممارسة المشي أوالهرولة.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 16-11-2022

مهنياً: يناسبك هذا اليوم، والثقة بالنفس هي أبرز عناوين نجاحك في المرحلة المقبلة.

عاطفياً: تمر بيوم من الفراغ العاطفي، لكنّ ذلك لن يدوم طويلاً إذا ما تمّت معالجة الموضوع.

صحياً: متعتك تكمن في الحصول على حمام دافىء بعد يوم طويل من العمل الشاق، وعنادك يجعلك تصر على إعادة لياقتك البدنية.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 16-11-2022

مهنياً: جديدك علاقة ببعض المؤسسات أو الحكومات أو مواقع النفوذ، قد تكون هنالك تحديات.

عاطفياً: لا تتخذ قراراتك المهمة فردياً، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان.

صحياً: لا تهتم بالجانب الجسدي والحسي في الحياة ولا تهتم كثيرا بالرياضة ، لهذا عليك توخي الحذر من وزنك حتى لا تكون مجبراً على زيارة أندية الرياضة.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 16-11-2022

مهنياً: قد تعرف نجاحاً مميزاً في مجال عملك أو مع شخص غريب عنك، وتحقق مشروعاً مهماً كنت بانتظاره منذ مدة طويلة.

عاطفياً: لا تضغط على الشريك أكثر من اللزوم، فهذا قد يخلق عنده حالاً من التمرّد والتفكير في التخلي عنك.

صحياً: مارس كرة السلة، المهم ألا تتوقف عن ممارسة الرياضة حتى تشعر بالتجديد والإيجابية.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 16-11-2022

مهنياً: افتح قلبك وعينيك، كن ذكياً واطلب المساعدة قبل تأزّم الأمور، لا أعتقد أنّ الحظّ يخذلك، ومن المستحسن اللجوء إلى المرونة.

عاطفياً: حب جديد ومحاولات لتعزيز العلاقة، لكن هنالك مطبّات يجب تجاوزها للوصول إلى الغايات المنشودة.

صحياً: تناسبك هواية الرقص وإذا لم تنجح في ممارستها في أحد الأندية حاول ممارستها بمفردك فهي تحرك جسمك.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 16-11-2022

مهنياً: خصمك قويّ وقد ينوي السيطرة عليك أو على مكانك، استرح بعيداً عن المناوشات والنقاشات.

عاطفياً: خصص وقتاً كافياً للحبيب، وتكيّف مع وضع يفرض نفسه ولا تعترض، لا تقاوم أحداثاً طارئة وتجاوب مع الظروف.

صحياً: طبيعتك النارية تجعلك تكره الروتين، لذلك لا سبيل للتخلص من ذلك الإحساس سوى بممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 16-11-2022

مهنياً: تمتلئ قوة وديناميكية وطموحاً ولا تعرف معنى الراحة وتخوض مغامرات وتفتح أبواباً مغلقة وتحلم.

برج العقرب عاطفياً: لا تحاول أن تلزم الصمت وأن تخفي بعض الأفكار والمخططات عن الشريك، بل ابحث معه الدوافع الحقيقية.

صحياً: قد تواجه بعض المشاكل في الإمعاء، ما يستدعي منك زيارة الطبيب ليصف العلاج المناسب.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 16-11-2022

مهنياً: تحقيق الطموحات يحتاج إلى مزيد من الوقت، فكن صبوراً حتى تضمن تحقيق أهدافك نهائياً وعلى نحو حاسم.

عاطفياً: جاذبيتك تضعك في دائرة الضوء، وهذا يثير حفيظة الشريك ويشعل عنده نار الغيرة.

صحياً: قد تسعى للتخلص مما يشغل بالك ويبقيك في حالة قلق وأرق دائمين.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 16-11-2022

مهنياً: قد تجد نفسك أمام امتحان صعب، لكنّ ذلك قد يساعدك على اختبار قدراتك الحقيقية في مواجهة المصاعب.

عاطفياً: وقوفك إلى جانب الشريك يزيد إعجابه بك، ويعزّز الثقة الموجودة بينكما، ويزيدك حباً وإخلاصاً له.

صحياً: الارتباك الحاصل في بعض مشاريع أحد أفراد الأسرة يثير الاضطراب لديك.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 16-11-2022

مهنياً: تتخلص من عمليات التسويف والتأخير لكنك لن تفقد أعصابك وسيطرتك على الأمور، وتتسلم قيادة الدفة مجدداً.

عاطفياً: إذا حظيت بالدعم المطلوب من الشريك تحقق انطلاقة ثابتة وناجحة معه، وتكون المرحلة المقبلة مشرقة جداً.

صحياً: قد تلازم الفراش يومين أو ثلاثة بناء على نصيحة الطبيب للتخلص من الإرهاق.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 16-11-2022

مهنياً: تتسلّح بالشجاعة والقوة لكي تواجه كل المستجدات بلا خوف وتطلق جديداً وتحضّر نفسك للإعلان.

عاطفياً: يدخل مارس إلى برجك وينضم إلى فينوس فتقضي اوقاتاً طيّبة مع الشريك الذي يشرح لك طموحاته وأهدافه المستقبلية ويطلب منك الوقوف بجانبه.

صحياً: ساعد نفسك للتخلص من بعض الأعباء التي ترهق أعصابك وصحتك.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا