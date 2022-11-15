العلاقة الحميمة.. الإفتاء توجه نصيحة عاجلة للأزواج

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "يجب أن يراعِ كل منكما ظروف الآخر الخاصة، عند طلب ممارسة العلاقة، واحرصا على اختيار الوقت والحال المناسب.

وأضافت: "لا ينبغي أن يطلب الزوج زوجته أو الزوجة زوجها في حال المرض أو التعب، أو مع شدة الغضب إلا إذا حصل الرضا، وطيب الخاطر، وتم الفرح والسرور؛ إذ مراعاة نفسية الآخر تشعره بقيمته فى الحياة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جامع أحدُكم أهلَه فلْيَصْدُقْها، ثم إذا قضى حاجتَه قبلَ أن تَقْضِيَ حاجتَها فلا يَعْجَلْها حتى تَقْضِى حاجتَها".

دفن الأموات

وكشفت دار الإفتاء عن أحكام دَفن الميت ودخوله القبر.

وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "دَفن الميت فرضُ كِفَايَةٍ، والمطلوب فى القبر الشرعى الذى يصلح لِدَفن الميت هو ما يحقق تكريم الجسد بعد الموت ويحفَظُهُ مِن الِاعتِداء عليه ويستر التغيرات التى تحدث له".

وأضافت: "مما يتعلق بالدفن ما يلى: "يستحبُّ فى دَفن الميت أنه بعد دخوله القبرَ يُوضَع على شِقِّهِ الأيمن.. يجب أن يُوَجَّه وَجهُ الميت وصدرهُ وبطنهُ إلى القِبلة، ويَحرُمُ تَوجيهُ الوَجهِ لغير القِبلة".

وأشارت الإفتاء إلى أنه لا يَضُرُّ أن يكون الدَّفن على الرَّمل أو التُّراب، فكُلُّ ذلك جائز.