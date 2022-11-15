طقس اليوم.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر الجوية بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء. ولفتت الأرصاد إلى أن أهم الظواهرالجوية اليوم، تتمثل فى تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكرعلى الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وأشارت إلى وجود فرص بنسبة حدوث 40% لـ سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة. ولفتت إلى وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فهى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 24 16 العاصمة الإدارية 24 16 6 أكتوبر 24 15 بنها 23 16 دمنهور 24 16 كفر الشيخ 23 17 المنصورة 24 16 دمياط 23 19 بورسعيد 23 19 الإسماعيلية 24 16 السويس 25 17 الزقازيق 24 16 شبين الكوم 24 16 طنطا 23 17 شلاتين 28 22 الإسكندرية 22 17 العلمين الجديدة 22 17 وادى النطرون 24 16 مطروح 23 15 السلوم 21 12 سيوة 23 16 العريش 24 17 رفح 24 17 الطور 24 16 كاترين 18 09 رأس سدر 22 18 نخل 23 13 طابا 25 20 نويبع 27 20 حلايب 27 21 شرم الشيخ 28 21 الغردقة 27 19 مرسى علم 27 20 الفيوم 24 16 بنى سويف 24 14 المنيا 25 13 أسيوط 24 12 سوهاج 25 13 قنا 28 17 الأقصر 29 16 أسوان 28 19 الوادى الجديد 27 12 أبوسمبل 28 18 أبو رماد 27 20 رأس حدربة 26 21

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