انقطاع المياه عن 16 قرية فى المنوفية لمدة 6 ساعات (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة، إنه سيتم قطع المياه عن قرى "الفرعونية وسمون والغنامية" فى أشمون، وفى مدينة الباجور بقريتى "أسطلها وقلينى الكبرى"، وفى مدينة بركة السبع بقرى "ششتا الحجر وميت فارس وجنذور". وأضافت: "سيتم قطع المياه بمدينة منوف عن قريتى "جزئ وقلتة" وعن مدينة شبين الكوم بقرية مليج، وفى مدينة الشهداء بقريتى دناصور وكفر الشيخ، أما فى مدينة قويسنا سيتم قطع المياه عن قرى "مصطاى وأشليم وميت برة". وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، عن مواعيد انقطاع المياه اليوم الثلاثاء؛ حيث ستكون بداية من الساعة 9 صباحا، وحتى الساعة الـ 3 عصرا، مشددة على الأهالى بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

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