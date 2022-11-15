معهد السكر يشيد بـ مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض غير السارية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور إيهاب نبيل، مدير المعهد القومى للسكر أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية ساهمت فى الكشف المبكر عن الإصابة بمرض السكرى.





وقال الدكتور نبيل، فى تصريحات إعلامية، مساء الإثنين، إنه يجب على أى شخص يشعر بأى أعراض غير طبيعية فى جسمه التوجه للطبيب فورًا للكشف المبكر عن أى مرض. وأشار إلى أن تغير طبيعة الحياة والأكل غير الصحى والعادات غير الصحية فى الحركة والحرق أكثر أسباب الإصابة بمرض السكرى، مضيفا أن ارتفاع السكر فى الدم له أكثر من عرض أهمها كثرة التبول، وشرب المياه.

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