مصر تدين الهجوم الذى تعرض له العراق

جدة - نرمين السيد - أدانت مصر، الهجوم المدفعى وبالمسيرات الذى تعرضت له عدة مناطق بإقليم كردستان العراق من جانب إيران، والذى أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى من الأبرياء، فى تعد سافر على سيادة وأمن العراق.





وتقدمت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية الاثنين - بخالص العزاء لحكومة وشعب العراق الشقيق فى ضحايا هذا الاعتداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وشدد البيان على رفض مصر المطلق المساس بسيادة العراق، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على أمن وسيادة وسلامة العراق الشقيق ضد التدخلات الخارجية.

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