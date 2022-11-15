أماكن سقوط الأمطار اليوم.. الأرصاد تعلن التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.
ويكون الطقس لطيفا على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على جميع الأنحاء.
ولفتت الأرصاد إلى وجود فرصة بنسبة حدوث 40% لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة.
ولفتت إلى وجود فرص لـ سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى، ومدن القناة وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.
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