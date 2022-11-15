وزيرة البيئة تعبر عن سعادتها بالروح الإيجابية التى شهدها يوم المرأة بـCOP27

جدة - نرمين السيد - أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى مبعوث مؤتمر المناخ COP27، عن سعادتها بالزخم والروح الإيجابية التى شهدها يوم المرأة بالمؤتمر سواء على مستوى المناقشات والأنشطة والنماذج الملهمة، والتى عبرت عن القدرات الحقيقية للمرأة فى المشاركة والتنفيذ، ولخصت نتاج اليوم فى عدد من الرسائل، وأهمها التأكيد على حق المرأة فى التعليم خاصة التعليم المناخى.





جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة، فى الجلسة الختامية ليوم المرأة، بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وعدد من قادة العمل المناخى من السيدات.

كما شددت وزيرة البيئة بإعتبارها مفاوضة فى المقام الأول، على أهمية التمويل فى دعم قدرات المرأة على مواجهة آثار تغير المناخ، وضرورة تغيير إطار عمل التمويل المناخى بحيث يوفر فرص أكثر لتمكين للمرأة، وتشجيع البنوك التنموية على منح مزيد من التسهيلات التمويلية للمرأة، فبدون تمكين حقيقى للمرأة وضمان وصولها للتمويل لن نتحرك للأمام رغم ما نبذله من جهود.

وأثنت وزيرة البيئة على جهود القائمين على تنظيم هذا اليوم، خاصة الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القوم للمرأة وجهودها فى مجال تمكين المرأة فى مصر فى مختلف المجالات، وفخرها بتكاتف الوزيرات المصريات فى إعداد هذا المؤتمر والخروج به على لإعطاء رسالة قوية تثبت أنه مؤتمرا شموليا بحق.

من جانبها، أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة بدور وزيرة البيئة المصرية كبطلة وناشطة وخبيرة فى العمل البيئى والمناخى، ومثال لصانعى القرار من السيدات صاحبات الخبرة فى مجالهن.