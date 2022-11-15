«الذكاء الاصطناعى وتغير المناخ».. مسابقة بمؤتمر علمى فى جامعة الدلتا

جدة - نرمين السيد - وأصدر الدكتور محمد ربيع، والمهندس أسامة ربيع، ومجلس الأمناء بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور يحيى المشد، رئيس الجامعة، بيانا خلال المؤتمر، تقدموا فيه بالتقدير والتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تنظيم مصر المشرف، لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27، وقيادتها العالم نحو المحافظة على البيئة، ومواجهة مشاكل تغير المناخ.

وأشار البيان، إلى أن مؤتمر شرم الشيخ كان هو الأهم والأكبر على مستوى العالم، وحظى بزخم دولى وسياسى كبير بفضل أهمية القضية، والتحدى الكبير الذى يشهده العالم تجاه التغيرات المناخية.

وثمن البيان، إشادة دول العالم بالقدرات المصرية فى تنظيم قمة المناخ بحضور قادة وزعماء العالم، وهو ما يثبت مدى تأثير مصر الإقليمى والعالمى، بقيادة الرئيس السيسى.

وقال الدكتور هشام عرفات، عميد كلية الذكاء الاصطناعى، إنه من منطلق الواجب الوطنى والاستجابة لتوجهات الدولة المصرية بضرورة الاهتمام بالقضايا المناخية، تم تنظيم هذا المؤتمر العلمى.

د.يحيى المشد د.محمد ربيع د.أسامة ربيع

د.هشام عرفات

وأضاف أنه شارك فى المسابقة 87 فريقا علميا من طلاب الذكاء الاصطناعى وتم تصفيتهم إلى 30 فريقا، مشيرا إلى أنه فى احتفالية كبيرة تم تكريم 10 فرق فائزة فى المسابقة مع إعداد توصيات، وتعهد الحضور بمواصلة مسيرة مصر المشرفة فى إيجاد حلول للمشاكل المناخية، وتفعيل دور الذكاء الاصطناعى فى كافة المجالات.