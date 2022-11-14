«صحة سوهاج»: تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف على ما يقرب من 9 ألاف مواطن بـ4 مراكز وهى "طهطا - جرجا - أخميم - البلينا" وذلك بقرى "الأحايوة شرق - الطوالب - نزلة عمارة - الجبيرات - بيت خلاف - الجواهين - كوم أشكيلو - الحرجة بالقرعان - الكولا" من خلال 9 قوافل طبية مجانية استهدفت القرى الأكثر احتياجًا لتلك الخدمات خلال شهر أكتوبر المنقضى.





من جانبها أشارت الدكتورة كريمة حامد وكيل مديرية الصحة، أن القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية وهى: "الباطنة - الأطفال - أنف وأذن وحنجرة - عظام - جراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - نساء وولادة - تنظيم الأسرة - مسالك - مخ وأعصاب" بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وبالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية. وأضافت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية، أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية، وأن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجانًا، لافتةً إلى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية وقواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل. وتأتى هذة القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والتى من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجًا بالريف والمناطق العشوائية فى الحضر لمثل تلك الخدمات.

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