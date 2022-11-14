الإفتاء توضح آداب الدفن الشرعى للأموات

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء المصرية، أن دفن الميت فرض كفاية، والمطلوب فى القبر الشرعى الذى يصلح لدفن الميت هو ما يحقق تكريم الجسد بعد الموت ويحفظه من الاعتداء عليه ويستر التغيرات التى تحدث له.





وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك"، اليوم الإثنين، أنه يستحب فى دفن الميت أنه بعد دخوله القبر يوضع على شقه الأيمن، ويجب أن يوجه وجه الميت وصدره وبطنه إلى القبلة، ويحرم توجيه الوجه لغير القبلة. واختتمت الدار: "لا يضر أن يكون الدفن على الرمل أو التراب، فكل ذلك جائز".

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