متحدث الوزراء: قانون استيراد السيارات يساهم في زيادة النقد الأجنبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 10:28 مساءً - أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هيئة مستشاري مجلس الوزراء قامت بصياغة اللائحة التنفيذية لقانون استيراد السيارات، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيصدر تقرير ثاني يتضمن اسئلة وإجابات عن قانون استيراد السيارات.

وأوضح السفير نادر سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الحكمة من القانون استفادة المصريين في الخارج بالأساس ولكن الدولة تستفاد أيضا بأن الدولار يأتي من الخارج وليس يخرج من الداخل.

وأكد السفير نادر سعد، أن قانون استيراد السيارات سيساعد الدولة في الحصول على العملة الاجنبية من الخارج، لافتا إلى أنه غير مسموح لمن هو أقل من 16 سنة بالاستفادة من قانون استيراد السيارات من الخارج.