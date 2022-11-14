الرى: المنطقة العربية والقارة الإفريقية تواجهان تحديات بسبب تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى، الدكتور هانى سويلم، أن المنطقة العربية والقارة الإفريقية تواجهان عدة تحديات ناتجة عن تغير المناخ، الأمر الذى يستلزم تنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات الدولية تجاه قضايا التغيرات المناخية، وزيادة الاهتمام العالمى بقضايا المياه، وعلاقتها بالتغيرات المناخية لما ينتج عنها من تحديات تجاه المياه والغذاء والطاقة.





جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والرى، اليوم الإثنين، فى جلسة بعنوان "مشروعات التحلية بمنطقة الشرق الأوسط"، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "COP27"، الذى يعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ. وأشار الدكتور سويلم إلى ضرورة رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، بالشكل الذى يحقق الإنتاج الكثيف للغذاء باستخدام نفس كمية المياه، وبما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى. ولفت إلى أهمية العمل على التوسع فى مجال تحلية المياه باعتبارها موردًا مهمًا للمياه المتجددة لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة فى التحلية، مما سيسهم فى تقليل التكلفة، إذ تعد الطاقة العنصر الأهم فى مجال معالجة وتحلية المياه، وذلك فى إطار التكامل المنشود بين العناصر الثلاثة "الشمس والرمال والمياه المالحة".

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