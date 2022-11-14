وزيرة البيئة تلتقى نظيرها الكندى بالجناح المصرى بالمنطقة الزرقاء فى «cop27»

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ "cop27" ستيفن جيلبولت، وزير البيئة وتغير المناخ الكندى، وذلك بمقر الجناح المصرى بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر المناخ "cop27" بشرم الشيخ لبحث دعم الجهود المشتركة وتوحيد الرؤى لتسريع وتيرة العمل البيئى عالميًا بقضايا المناخ خلال الرئاسة المصرية للدورة السابعة والعشرون لمؤتمر المناخ واستضافة كندا لمؤتمر التنوع البيولوجى "COP15" نهاية العام بمونتريال بما يحقق طموحات شعوب العالم فى الانتقال من مرحلة التعهدات للتنفيذ.





استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ "cop27" ستيفن جيلبولت، وزير البيئة وتغير المناخ الكندى، وذلك بمقر الجناح المصرى بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر المناخ "cop27" بشرم الشيخ، لبحث دعم الجهود المشتركة وتوحيد الرؤى لتسريع وتيرة العمل البيئى عالميا بقضايا المناخ خلال الرئاسة المصرية للدورة السابعة والعشرون لمؤتمر المناخ واستضافة كندا لمؤتمر التنوع البيولوجى "COP15" نهاية العام بمونتريال بما يحقق طموحات شعوب العالم فى الانتقال من مرحلة التعهدات للتنفيذ.

وأجرت وزيرة البيئة جولة مع نظيرها الكندى فى الجناح المصرى، وشرحت كيف ربط الجناح المصرى بين الإنسان والطبيعة وآثار التغيرات المناخية على الطبيعة والتنوع البيولوجى.

وأكدت "فؤاد" على دعم مصر للجهود الكندية بملف التنوع البيولوجى واستضافة كندا لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجى "COP15" فى وقت حرج للعالم لا يحتمل تأخير فى إصدار خارطة عمل التنوع البيولوجى لما بعد 2020، والتى بذلت مصر جهودا حثيثة فى إعداد مسودتها خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجى السابق "COP14" وما تبذله من جهود خلال مؤتمر المناخ لحماية التنوع البيولوجى من آثار التغيرات المناخية من خلال المبادرة المصرية لدعم الحلول القائمة على الطبيعية المزمع اعلانها خلال الأيام الموضوعية بالمؤتمر.

ومن جانبه، أشار وزير البيئة الكندى إلى حرص بلاده على التعاون مع الجانب المصرى لدفع أجندة العمل المناخى وتمويل المناخ، وتقديم الدعم للوصول لتنفيذ حقيقى، والخروج بأفكار ومشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، وتقديم التكنولوجيات المتطورة فى هذا المجال، مشيدا بتوجه مصر نحو مشروعات الأمن الغذائى والمائى والتى ترتبط بقضية التنوع البيولوجى، والذى تستعد بلاده لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى "COP15" بعد وقت قصير من "COP27"، لاستقبال ممثلى العالم فى مونتريال فى الفترة من 7 إلى 19 ديسمبر المقبل، حيث نستكمل العمل والتعاون الدولى للخروج بإطار عمل عالمى للتنوع البيولوجى لما بعد عام 2020، إذ تعد حماية الطبيعة ووقف فقدان التنوع البيولوجى فى كندا وحول العالم من أهم أولويات كندا.

و اتفق الطرفان على دعم الآليات التنفيذية للعمل العالمى للتصدى لآثار التغيرات المناخية والتنوع البيولوجى بما يساهم فى تسريع وتيرة العمل البيئى، والاستفادة من الزخم العالمى بتعاقب الأحداث والمؤتمرات البيئية، وخاصة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ ومؤتمر التنوع البيولوجى بمونتريال.