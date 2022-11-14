وزيرة البيئة ترحب بعائلة المناخ فى شرم الشيخ لمزيد من التعاون والتحالف

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد بجلسة حول التقييم العالمى فى "COP27"، اليوم الإثنين، التى أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.
وأكدت وزيرة البيئة أهمية جلسة التقييم العالمى التى تأتى فى وقت مهم وتعد فرصة للتأكيد على مجموعة من الرسائل، قائلة: "نتطلع لتقييم عالمى كعنصر مهم من اتفاق باريس، الذى يقوم على روح الفريق والعلم المتاح بالنظر إلى التخفيف والتكيف، ووسائل التنفيذ والدعم، كما نثمن الجهد المبذول خلال الأسبوع الماضى الذى أرسى لنا يوم قاعدة للانطلاق مع بداية الشق الوزارى رفيع المستوى".
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الجلسة تهدف إلى إتاحة الفرصة للحوار قبل المناقشات التى ستقام بعد مؤتمر المناخ COP27 فى الطريق نحو المؤتمر التالى COP28، لدعم أشقائنا فى دولة الإمارات فى استضافة مؤتمر المناخ القادم، موضحة أنه للوصول لهذا الهدف لا بد من ضمان الروابط القوية والانتقال السهل من الدعم الفنى إلى الزخم السياسى للعملية الرسمية للمضى قدما نحو الدورة القادمة من المؤتمر COP28، ومدى فائدة هذا التقييم.
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