انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية منذ قليل عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة من اليوم الأثنين على محافظات جمهورية مصر العربية، موضحة أنه تسود أجواء خريفية مستقرة على أغلب المناطق.وأوضحت هيئة الأرصاد أن سوف يسود طقس مائل للبرودة على جميع أنحاء البلاد خلال ساعات الليل القادمة، وذلك بسبب الكتل الهوائية معظمها شمالية قادمة من البحر المتوسط.

أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة من اليوم :