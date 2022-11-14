المنتخب المصري يواصل تدريباته بالكويت استعدادا لودية بلجيكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 09:30 مساءً -

يواصل المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته باستاد نادي الكويت، وذلك في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها الجمعة المقبل باستاد جابر الأحمد الدولي.

وشهد المروان مشاركة محمد النني و أحمد حسن كوكا عقب انضمامهما مساء أمس لمعسكر المنتخب .

واكتفى أحمد الشناوي حارس المرمي بتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة دكتور محمد أبو العلا بسبب شعوره بالإجهاد ، كما أدى إمام عاشور تدريبات تأهيلية بعد تعرضه لكدمة خفيفة على أن يشارك في التدريبات غدًا.

وفى نفس السياق، وصل مساء اليوم الاثنين محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي إلى معسكر منتخب مصر المقام بدولة الكويت فى إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها الجمعة المقبل باستاد جابر الأحمد. ويشارك محمد صلاح فى تدريبات المنتخب غدًا الثلاثاء فى إطار الاستعداد لودية بلجيكا.