”حياة كريمة”: تنفيذ 28 ألف مشروع تنموى بالقرى حتى الآن

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - قالت آية عمر، رئيس مجلس أمناء "حياة كريمة"، إن مبادرة حياة كريمة في إفريقيا ضمن فعاليات مؤتمر المناخ التي تمت بناء على تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمنتدى شباب العالم في آخر نسخة الأخيرة لتعميم المشروعات الناجحة على القارة السمراء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة سى بى سى، أن المبادرة تقوم على نقل الخبرات لتنفيذ المشروعات التنمية بدول القارة الأفريقية، وبناء على ذلك تحرك مجلس الوزراء وعدد الشركات طرح مبادرة حياة كريمة التي تعتبر أكبر مشروع على مستوى العالم الذى يستهدف أكثر من 58 مليون مواطن.

وتابعت أن مبادرة حياة كريمة في المرحلة الأولى تنفيذ 60% من 1477 قرية في كافة المحاور من البيئة والزراعة والتنمية والطاقة المتجددة، مضيفة أن تعميم نموذج حياة كريمة في أفريقيا بحسب كل دولة لان هناك دول بها احتباس حرارى وتغيرات مناخية".

وأوضحت: "هناك إشادات دولية لمبادرة حياة كريمة، وتتوافق مع التنمية المستدامة ومبادرة مييزة في مصر ومشروع متكامل يضم كل العناصر وحوالى 36 ألف شاب يعملون بالمبادرة بشكل يوم، وكان في المرحلة الأولى تم تنفيذ حوالى 28 ألف مشروع".