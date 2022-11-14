بمشاركة الأزهر الشريف.."القومي للسكان" ينظم قافلة سكانية شاملة بقرية الروضة ببئر العبد.. (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 08:30 مساءً - نظم فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، قافلة سكانية شاملة، بقرية الروضة بمركز بئر العبد، وذلك بحضور نوال سالم مدير عام الفرع، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وابناء القرية.

وقالت نوال سالم، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، أن القافلة السكانية الشاملة تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان.

اضافت سالم، أن القافلة السكانية بمشاركة الأزهر الشريف، مديرية الصحة، مديرية الشباب والرياضة ، الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء، هيئة محو الأمية وتعليم الكبار.

أشارت سالم، أن القافلة تضمنت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، ندوات دينية وتثقيفية لمجابهة الفكر المتطرف، وامتحانات محو الأمية، عروض فنية ورياضية وترويحية، ودعم نفسي للأطفال، وتقديم لقاح كورونا.







بدوره اكد الشيخ حسن صالح، مدير ادارة الدعوة بمنطقة وعظ شمال سيناء، علي تنفيذ ندوة عن تربية النشء علي صحيح الدين الإسلامي بقاعة الاجتماعات بمركز الشباب وندوة أخري بديوان القرية عن نعمة الأمن والأمان في الإسلام .

واضاف عبد المقصود رمضان ، مدير ادارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة، انه تم تنظيم ورش فنية للرسم ومسرح عرائس وموسيقا نحاسية والعاب رياضية وترويحية للأطفال بمركز شباب القرية ، بجانب توزيع الملابس الرياضية والهدايا والعاب الاطفال علي المشاركين.

واشارت سومية سعيد ، مسؤلة الإعلام بادارة تنظيم الاسرة بمديرية الصحة ، الي اقامة معرض للمشغولات اليدوية والملابس بنادي المرأة ، وتنظيم ندوات توعوية حول اهمية التغذية السليمة والتنشئة السليمة للأبناء ومخاطر الزواج المبكر واضرر الختان الصحية ، بجانب توقيع الكشف الطبى على السيدات وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان .





واشارت نهي جمال ، قائد فريق الهلال الاحمر، الي تقديم خدمات الدعم النفسي لعدد 47 طفلا وطفلة من ابناء القرية وتقديم خدمات التوعية الصحية وتقديم خدمات تطعيم فيروس كورونا.

وقال صبري شعبان ممثل هيئة محو الامية وتعليم الكبار ، انه تم إجراء اختبار محو الأمية واستكتاب 17 شخصًا من أبناء القرية ، وتوزيع شهادات محو الأمية.