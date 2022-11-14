كأس العالم 2022.. تعرف على جدول مباريات المجموعة الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 08:30 مساءً - يترقب عشاق كرة القدم انطلاق منافسات النسخة التي تحمل رقم 22 في بطولات كأس العالم، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبًا تم تقسيمهم إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات من مختلف قارات العالم.

ومن المقرر أن ينطلق كأس العالم 2022، بالمباراة الافتتاحية الى تجمع بين المنتخب القطرى ونظيره الإكوادورى يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر، على ملعب "البيت".

وتضم المجموعة الأولى في مونديال 2022، منتخب قطر البلد المستضيف للبطولة، منتخب هولندا، منتخب السنغال، ومنتخب الإكوادور.

وجاء جدول مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2022، كالتالى:

الأحد 20 نوفمبر – الجولة الأولى

قطر × الإكوادور - 6 مساء - على ملعب البيت – المجموعة الأولى – مباراة الافتتاح

الإثنين 21 نوفمبر – الجولة الأولى

السنغال × هولندا - 6 مساء - ملعب الثمامة – المجموعة الأولى

الجمعة 25 نوفمبر – الجولة الثانية

قطر × السنغال – 3 عصرا – ملعب الثمامة – المجموعة الأولى

هولندا × الإكوادور – 6 مساء – ملعب خليفة الدولى – المجموعة الأولى

الثلاثاء 29 نوفمبر – الجولة الثالثة

الإكوادور × السنغال – 5 مساء – ملعب خليفة الدولى – المجموعة الأولى

هولندا × قطر – 5 مساء – ملعب البيت – المجموعة الأولى