وقفة للجالية المصرية فى باريس لدعم الدولة والرئيس السيسى (صور)

جدة - نرمين السيد - ورفع أعضاء الجالية المصرية، صور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأعلام مصر، مؤكدين دعمهم ووقوفهم بجانب الدولة المصرية. يأتى ذلك فى إطار رسائل الدعم التى تقدمها الجاليات المصرية فى الخارج للرئيس عبدالفتاح السيسى والدولة المصرية.

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