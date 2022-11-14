«التعليم»: تنظيم مسابقة «مدرسة صديقة للبيئة» للتفاعل مع تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - ونص الكتاب الدورى على أن الوزارة قررت تنظيم مسابقة على مستوى الجمهورية بعنوان "مدرسة صديقة للبيئة"؛ بهدف التفاعل مع قضايا التغيرات المناخية، والتنوع البيولوجى وفق ما يلى: ضوابط عامة:

حيث تقسم المسابقة إلى ثلاث مراحل "على مستوى المدارس، جماعات، مشاركه فردية" ولكل مرحلة دراسية "ابتدائى، إعدادى، ثانوى عام، ثانوى فنى" تحت إشراف مدير الإدارة/ المديرية، ومسئول التربية البيئية، والسكانية والصحية بالمدرسة، ورئيس القسم بالإدارة التعليمية، ومدير الإدارة بالمديرية.

وتُرسل الأعمال الفائزة على مستوى كل مديرية إلى الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية بالوزارة فى موعد أقصاه الخميس 2022/12/22 وهو آخر موعد لتلقى النتائج النهائية للمدارس، والجماعات، والمشاركات الفردية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية لكل مرحلة تعليمية من مراحل المسابقة "سيتم الإعلان عن نتائج التصفيات النهائية لاحقًا"،

وتُعد كل مدرسة فيديو "C.D" لا يزيد عن 20 دقيقة يضم المعايير المتعلقة بالمرحلة الأولى، والبرنامج الإذاعى الخاص بالمرحلة الثانية من المسابقة، ويتم تخصيص 20 درجة لكل معيار، وتشكل الجماعات المشاركة بالمرحلة الثانية من عدد 3 إلى 6 طلاب لكل مرحلة دراسية.

وجاء فى نص الكتاب الدورى بأن المرحلة الأولى: "على مستوى المدارس (العام/ الفنى) يتم التنافس بين المدارس داخل الإدارة التعليمية، وتتم التصفية بين الإدارات؛ لاختيار المدرسة الفائزة التى تمثل المديرية التعليمية ــ لكل مرحلة تعليمية ــ لتتم التصفية على مستوى الجمهورية وفق المعايير التالية: نسبة المساحات الخضراء، ومدى دمج المعلمين لقضايا التغير المناخى فى تدريس المقررات الدراسية، والنظافة العامة للمدرسة والالتزام بالزى المدرسى، والتزام المدرسة بفصل المخلفات؛ لسهولة إعادة استخدامها، وتدويرها، والإجراءات المتخذة التى من شأنها ترشيد الاستهلاك فى مصادر الطاقة (الكهرباء، والماء)، وأخيرًا قيام المدرسة بتنظيم ندوات بالتعاون مع مجلس الآباء والأمناء؛ للتوعية بالآثار السلبية للتغيرات المناخية".

وبالنسبة للمرحلة الثانية فهى مشاركة جماعية، ويتم التنافس فيها بين الجماعات بكل مدرسة ثم على مستوى الإدارة بنفس المرحلة ثم على مستوى المديرية؛ لاختيار فريق لكل مرحلة؛ للمنافسة على مستوى الجمهورية وفق المعايير التالية:

- رسم لوحة "بانر" يُعبر عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

- تقديم مشروع بحثى عن أسباب التغيرات المناخية والآثار المتوقعة على مصر، وعناصر التقييم "العنوان ـ الأهداف ـ خطوات التنفيذ ـ مدى تحقق الأهداف ـ الصعوبات التى واجهت التنفيذ ـ الفترة الزمنية التى استغرقها تنفيذ المشروع ـ مقترحات التطوير والاستدامة".

- إعداد برنامج إذاعى مدرسى؛ لرفع الوعى الطلابى بظاهرة التغيرات المناخية بحد أقصى خمس دقائق، وعناصر التقييم "الالتزام بالوقت ـ حسن الأداء وجودة الإلقاء ـ الاحتواء على فقرات هادفة ـ تنوع الموضوعات حول ظاهرة التغيرات المناخية ـ تنوع الطلاب المقدمين للإذاعة ـ وضوح الصوت".

أما بالنسبة للمرحلة الثالثة فهى للمشاركات الفردية، ويتم التنافس بين طلاب كل مرحلة بكل مدرسة، والتصعيد على مستوى الإدارة، ثم على مستوى المديرية، وفق المعايير التالية:

- رسم لوحة "بانر" يُعبر عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتقديم مشروع بحثى عن أسباب التغيرات المناخية والآثار المتوقعة على مصر، وعناصر التقييم "العنوان ـ الأهداف ـ خطوات التنفيذ ـ مدى تحقق الأهداف ـ الصعوبات التى واجهت التنفيذ - الفترة الزمنية التى استغرقها تنفيذ المشروع ـ مقترحات التطوير والاستدامة"، وتصميم نموذج أو جهاز أو أداة لاستخدامات الطاقة البديلة للحد من ظاهرة التغير المناخى.