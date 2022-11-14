وزيرة البيئة تشارك بجلسة حول التقييم العالمى فى قمة المناخ (صور)

جدة - نرمين السيد - وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 تشارك بجلسة حول التقييم العالمي في COP27 د.ياسمين فؤاد: نتطلع لتقييم عالمي كعنصر هام من اتفاق باريس، والذي يقوم على روح الفريق والعلم المتاح بالنظر إلى التخفيف والتكيف، ووسائل التنفيذ والدعم.





شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 بجلسة حول التقييم العالمى فى COP27، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.

فى بداية كلمتها هنأت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتور محمود محى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية بقمة المناخ على المهام المتعددة التى يتولاها فيما يخص التمويل، مبدية ترحيبها بعائلة المناخ فى شرم الشيخ لمزيد من التعاون والتحالف.

أكدت وزيرة البيئة على أهمية الجلسة والتى جاءت فى وقت هام وتعد فرصة للتأكيد على مجموعة من الرسائل، حيث نتطلع لتقييم عالمى كعنصر هام من اتفاق باريس، والذى يقوم على روح الفريق والعلم المتاح بالنظر إلى التخفيف والتكيف، ووسائل التنفيذ والدعم، كما نثمن الجهد المبذول خلال الأسبوع الماضى والذى أرسى لنا يوم قاعدة للإنطلاق مع بداية الشق الوزارى رفيع المستوى.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الجلسة تهدف إلى إتاحة الفرصة للحوار قبل المناقشات التى ستقام بعد مؤتمر المناخ COP27 فى الطريق نحو المؤتمر التالى COP28، لدعم أشقائنا فى دولة الإمارات فى استضافة مؤتمر المناخ القادم، مضيفة أنه للوصول لهذا الهدف لابد أن نضمن الروابط القوية والإنتقال السهل من الدعم الفنى إلى الزخم السياسى للعملية الرسمية للمضى قدما نحو COP28، ومدى فائدة هذا التقييم.