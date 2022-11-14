انت الان تتابع خبر ما هي الوظائف الخضراء؟.. تقدم على منصة منتدي شباب العالم بقمة المناخ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جاء في صباح اليوم الإثنين العديد من الجلسات وورش العمل عبر منصة منتدي شباب العالم ي المنطقة الخضراء، وهي من ضمن فاعليات المؤتمر الدولي للمناخ في مدينة شرم الشيخ، وتعد من المدن السياحية الهامة.

أهمية الوظائف الخضراء

وحرصت الجلسة الأولى على مناقشة أهمية الوظائف الخضراء، والجلسة أدارتها نشوى بلال، وهي مدير مشروع تشغيل الشباب في مصر داخل المكتب الخاص بمنظمة العمل الدولية، ولابد ـم يزيد الوعي عند الجميع بالتركيز في الوظائف الخضراء وترتيبها حول الوظائف الخضراء وتطبيقها يكون لكل القطاعات والمجالات في كل دول العالم.

ما هي الوظائف الخضراء.

وأضافت بلال أن وظائف أي قطاع اقتصادي يعمل على توفير خدمة أو أي حد ينادي على الشخص رجل الأعمال أن يحافظوا عليها، وينتظر الكثير من عشاق الشعر عشان تلقيه علينا واحتا مستمتعين، والغرض منها تحويل الدولة المصرية لاقتصاد الأخضر، وتقديم الكثير من الحوافز لجميع اقطاعات الصناعية المتنوعة، وذلك لتدعم وتشجع الجميع تجاه التحول للأخضر، وتقديم التدريبات التقنية التي تكون على يد العديد من الخبراء حتى يزيد الوعي الخاص بالمواطن دائناً.