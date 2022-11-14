وصول محمد صلاح إلي معسكر المنتخب واستدعاء مروان حمدي في مباراة بلجيكا الودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 07:30 مساءً - وصل اللاعب الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأثنين، إلى معسكر منتخب مصر المقام بدولة الكويت، وذلك فى إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها الجمعة المقبل باستاد جابر الأحمد، ليشارك محمد صلاح فى تدريبات المنتخب غدًا الثلاثاء

كما قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، استدعاء مروان حمدى لاعب المصرى لمعسكر المنتخب المقام بالكويت استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها الجمعة المقبل.

وتعرض عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني لإصابة مع ناديه بالدوري أدت لاستبعاده من معسكر المنتخب.