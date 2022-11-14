وصول محمد صلاح إلي معسكر المنتخب واستدعاء مروان حمدي في مباراة بلجيكا الودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 07:30 مساءً - وصل اللاعب الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأثنين، إلى معسكر منتخب مصر المقام بدولة الكويت، وذلك فى إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها الجمعة المقبل باستاد جابر الأحمد، ليشارك محمد صلاح فى تدريبات المنتخب غدًا الثلاثاء
كما قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، استدعاء مروان حمدى لاعب المصرى لمعسكر المنتخب المقام بالكويت استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها الجمعة المقبل.
وتعرض عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني لإصابة مع ناديه بالدوري أدت لاستبعاده من معسكر المنتخب.
ويخوض منتخب مصر، تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، مرانه غدا بكامل نجومه بعد وصول المحترفين للكويت استعدادا لودية بلجيكا.
وانضم تريزيجيه لمعسكر الفراعنة بالقاهرة، قبل أن يلحق بالبعثة أمس كل من محمد الننى نجم فريق أرسنال الإنجليزى وأحمد حسن كوكا مهاجم فريق ألانيا سبور التركي و طارق حامد وأحمد حجازى ثنائي اتحاد جدة السعودي.
وضم فيتوريا 24 لاعبا للمباراة هم: في حراسه المرمى :محمد الشناوي – أحمد الشناوي- محمد عواد، وفي خط الدفاع: عمر جابر- أكرم توفيق- احمد حجازي- علي جبر -أسامة جلال- محمود علاء- محمد حمدي- حسين السيد، وفي خط الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- محمد النني- إمام عاشور -محمود حمادة -محمد مجدي قفشة- طاهر محمد طاهر- أحمد سيد زيزو- محمد صلاح -محمود تريزيجيه ، وخط الهجوم :أحمد حسن كوكا- عمر مرموش -مصطفي محمد.
بينما تم استبعاد 12 لاعبا هم: محمود جاد – عبد الله جمعه – حسام عبد المجيد – باهر المحمدي – مروان عطيه – عمرو عماد السيسي – أحمد عبد القادر – مصطفى ذكي “زيكو”- مروان حمدي – محمد شريف – أحمد ياسر ريان.