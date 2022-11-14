الوزراء الكويتى يشيد بالجهود المثمرة لقادة العالم فى COP27

جدة - نرمين السيد - أشاد مجلس الوزراء الكويتى برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بالجهود المثمرة التى بذلها قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة فى أعمال قمه قادة العالم للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27" وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بنسختها الثانية اللتين عقدتا فى مدينة شرم الشيخ.





وأكد مجلس الوزراء الكويتى - خلال اجتماعه مساء اليوم الاثنين - أن القمتين أثمرا عن التوصل للنتائج الإيجابية التى من شأنها دعم التعاون الدولى للتصدى لظاهرة المناخ وإنقاذ كوكب الأرض من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من أجل حياة أفضل وأكثر استدامة وأمنا لشعوب العالم ولأجيالها القادمة.

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