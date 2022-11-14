وزيرا البيئة الأردنى والكويتى يبحثان جهود مواجهة التغيرات المناخية بـCOP27

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء الوفد الأردنى برئاسة وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، المشارك فى أعمال قمة مؤتمر المناخ COP27، مع نظيره الكويتى، برئاسة الشيخ عبدالله الأحمد الحمود الصباح، رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة العامة للبيئة بالكويت.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون المختلفة فى القطاع البيئى، وتحديدا مجالات التغير المناخى والنمو الأخضر، وإدارة الموارد والمحميات الطبيعية.

كانت مملكتا الأردن والبحرين قد أكدتا اليوم الإثنين على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير البيئة الأردنى معاوية الردايدة على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى "cop27"، المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، رئيس وأعضاء الوفد البحرينى برئاسة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، المبعوث الخاص لشئون المناخ وزير النفط والبيئة.