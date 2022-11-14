شكرى: الرئاسة المصرية لـCOP27 تولى أهمية كبيرة للتفاعل مع دائرة الشباب

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى رئيس مؤتمر COP27، على الأهمية الكبيرة التى توليها الرئاسة المصرية للمؤتمر للتفاعل مع دائرة الشباب والأطفال المعتمدة لدى الاتفاقية الإطارية للمناخ.





جاء ذلك خلال الحوار الذى عقده شكرى اليوم الإثنين بشرم الشيخ، مع ممثلى دائرة الشباب والأطفال المعتمدة لدى إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتى تضم ممثلين عن مجموعة من المنظمات الشبابية المعنية بعمل المناخ الدولى.

وصرح المتحدث الرسمى مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزير شكرى أشار - خلال الحوار- إلى أن الشعار الذى يتبناه مؤتمر COP27 - ممثلا فى تنفيذ التعهدات - ينطوى على ضرورة وجود مشاركة فاعلة من جانب الشباب فى عمل المناخ الدولى، وهو ما تحرص معه رئاسة المؤتمر على الاستماع لرؤاهم والتعرف على مواقفهم حول عمل المناخ بمختلف جوانبه.

وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية استعرض جهود الرئاسة المصرية للمؤتمر على صعيد تعزيز التواصل مع الشباب ومشاركتهم فى عمل المناخ الدولى، ومن ذلك تخصيص يوم موضوعى خاص بالشباب والأجيال المستقبلية ضمن الأيام الموضوعية المختلفة التى تخللت أعمال المؤتمر، كما نوه بالجهود التى بذلتها رئاسة المؤتمر لتذليل أى عقبات كان من شأنها التأثير على حجم ونطاق مشاركة الشباب فى المؤتمر، وخاصة فيما يتعلق باقامتهم وانتقالاتهم.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن ممثلى دائرة الشباب أعربوا عن خالص تقديرهم وسعادتهم لحرص رئيس المؤتمر على الاستماع لأفكارهم وعقد هذا الحوار البناء معهم، مشيدين بتنظيم مصر الدورة 17 من مؤتمر الشباب للمناخ COY17، وقاموا فى هذا السياق بطرح العديد من الاستفسارات حول مختلف الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر، مثل توفير تمويل المناخ وتعزيز مشاركة المجتمع المدنى فى عمل المناخ وقضية معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، حيث حرص رئيس المؤتمر على الرد على كافة هذه الاستفسارات وشرح رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر حولها.