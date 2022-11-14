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الرى: زيادة شدة الظواهر المتطرفة كإحدى النتائج السلبية لتغيرات المناخ

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أ ش أ 2022-11-14 19:16 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم، أن زيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التى تتساقط بمختلف محافظات الجمهورية كإحدى النتائج السلبية للتغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والرى اليوم الاثنين فى جلسة بعنوان "الإمداد بالمياه والتكيف مع التغيرات المناخية"، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "Cop27" الذى يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وقال الدكتور سويلم - فى كلمته خلال الجلسة - إنه لمواجهة هذه الظواهر المتطرفة، تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول فى مصر، حيث تم إنشاء 1500 منشأ لحماية المواطنين والمنشآت، بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف الهام، فى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلبا على قطاع المياه.

وأضاف أن هذه الأعمال تهدف لحماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها فى البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية، بما يضمن استدامة مصدر المياه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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