الرى: زيادة شدة الظواهر المتطرفة كإحدى النتائج السلبية لتغيرات المناخ

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والرى اليوم الاثنين فى جلسة بعنوان "الإمداد بالمياه والتكيف مع التغيرات المناخية"، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "Cop27" الذى يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ.
وقال الدكتور سويلم - فى كلمته خلال الجلسة - إنه لمواجهة هذه الظواهر المتطرفة، تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول فى مصر، حيث تم إنشاء 1500 منشأ لحماية المواطنين والمنشآت، بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف الهام، فى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلبا على قطاع المياه.
وأضاف أن هذه الأعمال تهدف لحماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها فى البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية، بما يضمن استدامة مصدر المياه.
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