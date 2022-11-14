مباحثات أردنية بحرينية فى قطاع البيئة على هامش cop27 بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء وزير البيئة الأردنى معاوية الردايدة على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى "cop 27"، المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، رئيس وأعضاء الوفد البحرينى برئاسة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، المبعوث الخاص لشئون المناخ وزير النفط والبيئة.
وأكد الوزيران -خلال اللقاء- على عمق العلاقة الوطيدة التى تربط كلا البلدين، وبحثا مجالات التعاون المختلفة فى القطاع البيئى، والتى تتضمن مجالات حماية الطبيعة والتغير المناخى والنمو الأخضر.
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