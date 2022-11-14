سويلم يبحث مع مدير عام البيئة بالإتحاد الأوروبى سُبل تعزيز التعاون بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - الدكتور سويلم :المياه والمناخ أصبحا من أهم أولويات الدولة المصرية

- حريص على التعاون مع الإتحاد الأوروبى في كافة القضايا التي تخص التنوع البيولوجى

- ضرورة النظر للمستقبل فيما يخص قضايا المياه والبيئة والمناخ بالتزامن مع إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين عملية إدارة المياه وتحسين البيئة

- أهمية توفير نظم إنذار مبكر بالظواهر المناخية في جميع دول العالم لزيادة الجاهزية في التعامل مع الظواهر المتطرفة كالسيول والجفاف

- التباحث حول التعاون بين الجانبين في المجال العلمى ، ودعم المركز القومى لبحوث المياه

على هامش فعاليات مؤتمر المناخ .. إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيدة فلوريكا فينك هويجر مدير عام البيئة بالإتحاد الأوروبى ، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر والإتحاد الأوروبى في قطاع المياه.

وأشار الدكتور سويلم للإهتمام الكبير الذى توليه مصر لقضايا المياه والمناخ واللذان أصبحا من أهم أولويات الدولة المصرية ، مؤكداً على حرصه على التعاون مع الإتحاد الأوروبى في كافة القضايا التي تخص التنوع البيولوجى نظراً للترابط التام بين المياه والبيئة والمناخ.

وأكد سيادته على ضرورة النظر للمستقبل فيما يخص قضايا المياه والبيئة والمناخ بالتزامن مع الإستمرار في إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين عملية إدارة المياه وتحسين البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من مسبباتها.

كما تم التأكيد على أهمية توفير نظم إنذار مبكر بالظواهر المناخية في جميع دول العالم لزيادة جاهزية الدول للتعامل مع الظواهر المتطرفة كالسيول والجفاف ، وبما يوفر الحماية للمواطنين من مخاطر التغيرات المناخية.

وتم التباحث حول التعاون بين الجانبين في المجال العلمى ، وخاصة في مجال تحلية المياه بإستخدام الطاقة المتجددة ، والتنسيق المشترك لدعم المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة ، في ظل الأهمية القصوى لتعزيز دور البحث العلمى في تنفيذ خطة العمل بالوزارة.