التنمية المحلية تعلن طرح ثانى مناقصات مشروع مصرف كتشنر لإنشاء مصنع تدوير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - تعلن وزارة التنمية المحلية عن طرح ثانى مناقصات مشروع مصرف كتشنر لإنشاء مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدفرة بمحافظة الغربية .

فى إطار تكليفات القيادة السياسية بالعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وإدارة المخلفات الصلبة ، وتحسين جودة المياه وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بسرعة تنفيذ مشروعات تحسين منظومة المخلفات الصلبة التى ينفذها مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر - مكون المخلفات الصلبة والممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 8 مليون يورو.

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن طرح المناقصة الثانية لمشروع إنشاء مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدفره بمحافظة الغربية بطاقة تصميمية 1800طن/اليوم، وذلك على منصة التعاقدات الالكترونية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ECEPP .

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أنه يمكن للشركات الراغبة فى التقدم لهذه المناقصة ( إنشاء مصنع تدوير دفره ) الحصول على الأوراق المطلوبة للتقديم من خلال التسجيل على منصة التعاقدات الالكترونية الخاصة بالبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD ) من خلال الرابط التالى:

https://ecepp.ebrd.com/.../buyer/displayNotice.html...

وأشارت وزارة التنمية المحلية أن التقديم متاح فقط من خلال المنصة الالكترونية ، وذلك من 14 نوفمبر 2022 وينتهى التقديم فى 14 يناير 2023 ، ولا يعتد بأي عروض تقدم ورقياً للوزارة .

وفى هذا السياق أكد اللواء هشام آمنة أن مشروع تطهير مصرف كيتشنريعد الأول من نوعه في مصر، حيث يعتمد المشروع على نهج متكامل للتصدى لعدة مصادر للتلوث في آن واحد من خلال ضخ استثمارات لبناء منظومة متكاملة للنظافة ، تتضمن إنشاء مصانع تدوير ومعالجة مخلفات صلبة و محطات وسيطة وتأهيل وإغلاق مقالب عشوائية ، و إعادة تأهيل جراجات وشراء معدات جمع ونقل المخلفات الصلبة ، وذلك لتحقيق أقصى قدر من التأثير والاستفادة ، فالهدف العام من المشروع هو تحسين الصحة العامة والوضع البيئى مما يساعد على استقرار الوضع الاقتصادى و الاجتماعى لسكان الثلاث محافظات المستهدفة من المشروع وهم الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ، بالإضافة إلى تقليل أثار التغيرات المناخية والتكيف معها ، لما ينتج عنه من تحسين جودة الحياة ، وتحسين جودة المسطحات المائية ، وتحسين جودة التربة .