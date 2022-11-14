سويلم يلتقى وزير المياه السنغالى لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - - الدكتور سويلم يدعو السنغال لدعم مبادرة التكيف في قطاع المياه والتي أطلقتها مصر صباح اليوم

- مصر تدعم إعلان داكار كخطوة مهمة نحو مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة

- مصر مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني للأشقاء بدولة السنغال في مجال المياه

- الوزير السنغالى يعرب عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر المناخ ويشيد بالتنظيم المتميز للمؤتمر

- مناقشة تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية فى ظل رئاسة السنغال للإتحاد الأفريقي ، والرئاسة المصرية المنتظرة لمجلس وزراء المياه الأفارقة العامين القادمين

على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27 .. إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري مع السيد/ سيرجين ماباى وزير المياه والصرف الصحي بجمهورية السنغال ، حيث تم خلال اللقاء تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع المياه.

وأعرب الدكتور سويلم عن إستعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم الفني للأشقاء بدولة السنغال في مجال المياه ، كما أكد سيادته على دعم مصر لإعلان داكار الصادر عن المنتدى العالمي التاسع للمياه والذي عقد في شهر مارس ٢٠٢٢ ، كخطوة مهمة نحو مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة المقرر عقده في شهر مارس ٢٠٢٣ ، مع توجيه الدعوة للسنغال لدعم مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه والتي أطلقتها مصر رسمياً صباح اليوم.

ومن جانبه .. أعرب الوزير السنغالى عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر المناخ وفعاليات المياه ضمن المؤتمر ، مشيداً بالتنظيم المتميز للمؤتمر على كافة الأصعدة.

وتم خلال اللقاء مناقشة مجالات تعزيز التعاون بين مختلف الدول الأفريقية خاصة فى ظل رئاسة السنغال حالياً للإتحاد الأفريقي ، والرئاسة المصرية المنتظرة لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) اعتباراً من شهر فبراير المقبل ولمدة عامين ، مع التأكيد على أهمية دعم الأمكاو لمبادرة التكيف في قطاع المياه.