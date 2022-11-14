سويلم يلتقى وزيرة التعاون الإقتصادى والتنمية الألمانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - - الدكتور سويلم : مصر حريصة على تعزيز شراكتها مع ألمانيا في ظل تشارك البلدين للإهتمام بقضايا التغيرات المناخية

- التباحث حول دعم الجانب الألماني لمشاريع المياه ذات الأولوية

- الدكتور سويلم يؤكد على ضرورة توجيه التمويلات المتاحة لمجالات التكيف والتخفيف بالقارة الأفريقية

- تعزيز التعاون بين البلدين في المجال البحثى ، ودعم المركز القومى لبحوث المياه

على هامش فعاليات مؤتمر المناخ .. إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيدة/ سينجا سولزى وزيرة التعاون الإقتصادى والتنمية الألمانية.

وأكد الدكتور سويلم أن مصر حريصة على تعزيز شراكتها مع ألمانيا ، في ظل تشارك البلدين للاهتمام بقضايا التغيرات المناخية ، وفي ضوء "حوار بطرسبرغ للمناخ" والذى عُقد بالعاصمة الألمانية برلين في شهر يوليو الماضى تمهيداً لمؤتمر المناخ COP27 المنعقد حاليا.

وتم التباحث خلال اللقاء حول الدور الذى يُمكن أن يقوم به الجانب الألماني في دعم مشاريع المياه ذات الأولوية ، حيث أكد الدكتور سويلم على ضرورة توجيه التمويلات المتاحة لمجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بالقارة الأفريقية ، بما يُسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي وتيسير سبل العيش في المناطق الأكثر إحتياجاً والأكثر تعرضاً لمخاطر التغيرات المناخية.

كما تم التباحث حول تعزيز التعاون بين البلدين في المجال البحثى ، وتوفير البرامج البحثية في مجالات المياه والمناخ ، ودعم المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة.