القوات المسلحة تنظم عدد من الزيارات الميدانية والتثقيفية للملحقين العسكريين العرب والأجانب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر والبناء مع الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بجمهورية مصر العربية ، نظمت القوات المسلحة عدد من الزيارات الميدانية والتثقيفية لوفد من الملحقين العسكريين المعتمدين .

حيث بدأت الزيارات بزيارة ميدانية لقاعدة غرب القاهرة الجوية تفقد خلالها الوفد القاعدة ومنظومة العمل بها ، ومدى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتعظيم القدرات التدريبية والقتالية للقوات الجوية بما يمكنها من تنفيذ أى مهام توكل إليها .

كما تفقد الوفد متحف القوات الجوية الذى يعد أحد أبرز المتاحف العسكرية وذلك بالتزامن مع الإحتفال بالذكرى التسعين لإنشاء القوات الجوية والذكرى التاسعة والأربعون لعيد القوات الجوية ، وإستمع الوفد لشرح تفصيلى لتاريخ القوات الجوية ، كما إستعرض عدد من قدامى قادة القوات الجوية إبان حرب أكتوبر بطولات وتضحيات القوات الجوية خلال حروب مصر السابقة وحتى تحقيق نصر أكتوبر 1973 .

أعقبها زيارة لمركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة حيث تعرف الوفد على مهام ودور المركز لخدمة القطاعين المدنى والعسكرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية ، وشاهد الوفد تنفيذ بياناً عملياً أبرز مدى جاهزية المركز لتحقيق كافة المهام الموكلة إليه بكفاءة وإقتدار .

فيما أعرب رئيس رابطة الملحقين العسكريين بالقاهرة عن سعادته وتقديره البالغ لجهاز الملحقين العسكريين لحرصه على التواصل البناء مع الملحقين العسكريين والتنظيم الجيد لهذه الزيارات الهادفة .

كما أعرب وفد الملحقين العسكريين العرب والأجانب عن عميق إمتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة ، مشيدين بما لمسوه خلال زياراتهم المختلفة بالجهود المستمرة للقيادة العامة للقوات المسلحة للتطوير والتحديث ، مؤكدين على أهمية تلك الزيارات لبحث المزيد من فرص التعاون المشترك خلال الفترة القادمة .

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على بناء روابط وثيقة مع الملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية مصر العربية لتعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة .