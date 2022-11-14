المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ تلفت أنظار العالم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتتميز المنطقة الخضراء بوجود عدد من المناطق الجذابة للتصوير وأيضًا المشاريع المُبتكرة من الشباب المصريين تماشيًا مع رؤية مصر نحو مستقبل أكثر استدامة وصديق للبيئة.

وانطلقت فعاليات مؤتمر المناخ يوم 6 نوفمبر الماضى، وتستمر الفعاليات حتى يوم 18 نوفمبر، وتتضمن الفعاليات مجموعة من الجلسات حول التغيرات المناخية وتأثيراتها والطاقة النظيفة وغيرها من الموضوعات التى تتعلق بالمناخ.