المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ تلفت أنظار العالم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتتميز المنطقة الخضراء بوجود عدد من المناطق الجذابة للتصوير وأيضًا المشاريع المُبتكرة من الشباب المصريين تماشيًا مع رؤية مصر نحو مستقبل أكثر استدامة وصديق للبيئة.
وانطلقت فعاليات مؤتمر المناخ يوم 6 نوفمبر الماضى، وتستمر الفعاليات حتى يوم 18 نوفمبر، وتتضمن الفعاليات مجموعة من الجلسات حول التغيرات المناخية وتأثيراتها والطاقة النظيفة وغيرها من الموضوعات التى تتعلق بالمناخ.
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