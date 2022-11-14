معمل المناخ ينظم ندوة حول النانو تكنولوجى وآفاقه المستقبلية

جدة - نرمين السيد - أكد مدير المعمل المركزى للمناخ الزراعى الدكتور محمد عبدربه، أن المعمل نظم ندوة تثقيفية عن تطبيقات النانو تكنولوجى وآفاقه المستقبلية فى الحد من ظاهرة التغيرات المناخية والتطبيقات المختلفة للنانو تكنولوجى فى الزراعة والاستفادة منه فى مجال التسميد.





وقال عبدربه إنه تم خلال الندوة التثقية شرح كيفية استخدام تلك الأسمدة التى تمتاز بكفاءتها العالية وانخفاض التكلفة المطلوبة للحصول على إنتاج عال من وحدة المساحة، مقارنة مع استخدام الأسمدة التقليدية.

وأضاف أنه تم أيضا شرح كيفية الاستفادة من تقنية الطاقة الذرية فى تحسين كفاءة محطات توليد الطاقة الشمسية؛ من خلال استخدام بعض المركبات التى تساعد على منع انعكاس الأشعة الممتصة من خلال محطة الطاقة الشمسية وطلاء ألواح الطاقة الشمسية بمواد نانومترية، والتى تقلل من التصاق الأتربة والعوالق بألواح الطاقة الشمسية، ما يقلل من كفاءتها.

وأشار مدير المعمل إلى أنه تم مناقشة الاستفادة من النانو تكنولوجى فى مجال تقليل الانبعاثات ومعالجة مياه الصرف الصحى والزراعى ومقاومة الآفات الزراعية، فضلا عن أهم طرق تصنيع المواد النانومترية، وأهم الأجهزة للقياس والتوصيف وتقليل الانبعاثات الكربونية وإنتاج مواد صديقة للبيئة.

حضر الندوة، الدكتور عادل الغندور خبير الإدارة البستانية المتكاملة، والدكتور طاهر فايد أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة عين شمس، ولفيف من الباحثين والمستثمرين وحديثى التخرج.